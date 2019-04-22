На Урале пьяный начальник ГИБДД устроил аварию — видео

Представитель народной дружины утверждает, что правоохранитель ехал с корпоратива и от него "фонит".

В городе Чебаркуле Челябинской области в ночь на 21 апреля начальник местного отдела ГИБДД устроил пьяное ДТП. Народный дружинник, бывший гаишник, снял на видео полицейского, который будто не понимал, что происходит.

— Что это было? Ты о чём говоришь? Я не ехал пьяным, — говорит на опубликованных порталом "Медиазавод" кадрах водитель.

Представитель народной дружины утверждает, что правоохранитель ехал с корпоратива. По его словам, от водителя "фонит". Сам виновник происшествия не может связно ответить на обвинения и продолжает спрашивать, что происходит.

Тем временем в пресс-службе областного ГУ МВД России по факту произошедшего началась служебная проверка. В управлении сообщили, что по её окончании начальник отдела ГИБДД будет уволен из органов по отрицательным мотивам и понесёт ответственность в соответствии с законом. Также в отношении полицейского будут приняты меры дисциплинарного характера.

Ранее Лайф писал, что две группы полицейских устроили массовую драку в ночь на 20 апреля в баре "Олимпия" в московском районе Братеево.