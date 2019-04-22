Суд объяснил, почему Серебренников отпущен из-под домашнего ареста

Апелляционная комиссия выпустила режиссёра и ещё двоих фигурантов дела под подписку о невыезде.

Мосгорсуд опубликовал судебный акт, в котором даётся объяснение, почему режиссёра Кирилла Серебренникова и ещё двоих фигурантов дела освободили из-под домашнего ареста.

— Так, в суде апелляционной инстанции было установлено, что в течение длительного времени подсудимые Апфельбаум С.М., Итин Ю.К. и Серебренников К.С., находясь под домашним арестом, данную меру пресечения не нарушали, производству следственных действий и рассмотрению дела судом не препятствовали, — сообщается в судебном акте, который опубликован на сайте Мосгорсуда.

Кроме того, апелляционная комиссия установила, что следствие не привело никаких фактических доводов для продления домашнего ареста. Также суд опроверг аргумент следствия о том, что на свободе подсудимые могут скрыться.

В документе говорится, что на этот счёт в распоряжении суда нет никаких достоверных сведений и объективных данных.

Ранее Лайф сообщал, что Серебренникову дали "Золотую маску" как лучшему драматическому режиссёру.