Экс-посол США в России поздравил Зеленского по-украински

Бывший посол США в России Майкл Макфол на украинском языке поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и назвал его успех прогрессом в укреплении демократии.

— Поздравляю Владимира Зеленского с победой на выборах! Также поздравляю народ Украины с прогрессом и успехами в укреплении демократии в стране, — написал американский дипломат в "Твиттере".

Напомним, Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины. Он набирает 73,17% голосов после обработки 95,06% электронных протоколов. У действующего лидера Незалежной Петра Порошенко всего 24,5% голосов.

Будущего украинского президента уже поздравили с победой несколько мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, американского лидера Дональда Трампа и премьера Канады Джастина Трюдо.