Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Пассажиры рейса уже более четырёх часов находятся на борту, в здание аэропорта их не впускают.

Самолёт авиакомпании AzurAir, летевший по маршруту Красноярск — Пхукет, совершил экстренную посадку в аэропорту города Чэнду в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу".

— В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента и готовим по этому поводу официальное сообщение, — рассказал собеседник.

Пассажиры рейса в соцсетях сообщают, что самолёт находится в Чэнду уже более четырёх часов, в здание аэропорта их не впускают.

Пресс-служба аэропорта Красноярск сообщила, что перед вылетом Boeing-757-200 авиакомпании AzurAir прошёл все необходимые проверки.

Ранее в Новосибирске авиарейс AzurАir был задержан из-за обнаружения неисправности.