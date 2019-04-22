Успенская опровергла сообщения о своей госпитализации

Певица Любовь Успенская сообщила, что её концерты в Барнауле (22 апреля) и Омске (23 апреля) срываются по техническим причинам. И совсем нет поводов переживать за её здоровье или состояние её команды.
— У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным, как пишут некоторые издания, — сказано в официальном аккаунте Успенской в "Инстаграме".
Также Успенская добавила, что её тур с 24 апреля продолжится без изменений.
А директор певицы Виталий Макаров высказался, что тот, кто делает подобные заявления, "дурью мается".
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