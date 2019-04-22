Пропавшую картину Левитана сегодня вернут в Третьяковскую галерею

Дополнительно будет назначена экспертиза, которая определит наличие повреждений у произведения искусства.

Полиция разыскала и сегодня вернёт в Третьяковскую галерею полотно Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня". Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

По данным издания, в полицию с заявлением о хищении картины обратился представитель галереи. Он заявил, что 19 апреля картину под расписку передали женщине, которая, в свою очередь, отдала произведение искусства третьим лицам.

— Несколько дней о местонахождении полотна не было известно, однако затем сотрудники галереи обнаружили холст на одном из аукционов в качестве лота, — говорит источник.

Собеседник агентства добавил, что после того, как полотно вернут в Третьяковку, будет назначена экспертиза, которая определит наличие повреждений у картины.

Как сообщалось ранее, коллекционер Людмила Шарина лишилась картины Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня" стоимостью два миллиона рублей.