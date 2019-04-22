Меркель сердечно поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель вслед за другими западными лидерами поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Соответствующую телеграмму опубликовало Правительство ФРГ.
Glückwunschtelegramm von Kanzlerin #Merkel an den gewählten Präsidenten der Ukraine #Selensky pic.twitter.com/WmWgphnfY0— Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) 22 апреля 2019 г.
— Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины. Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине. Желаю удачи и успехов в решении стоящих перед вами задач, — говорится в послании.
Также Меркель заверила Зеленского, что Германия и впредь намерена активно помогать Украине, в особенности в реализации её права на суверенитет и территориальную целостность.
Ранее будущего украинского президента поздравили французский лидер Эмманюэль Макрон, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие.
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