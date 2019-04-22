Меркель сердечно поздравила Зеленского с победой на выборах

Глава немецкого правительства также пригласила будущего лидера Незалежной в Берлин.

Канцлер Германии Ангела Меркель вслед за другими западными лидерами поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Соответствующую телеграмму опубликовало Правительство ФРГ.

— Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины. Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине. Желаю удачи и успехов в решении стоящих перед вами задач, — говорится в послании.

Также Меркель заверила Зеленского, что Германия и впредь намерена активно помогать Украине, в особенности в реализации её права на суверенитет и территориальную целостность.

Ранее будущего украинского президента поздравили французский лидер Эмманюэль Макрон, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие.