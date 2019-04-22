Власти Шри-Ланки назвали виновных в серии терактов

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Власти Шри-Ланки назвали виновных в серии терактов

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Военные в Шри-Ланке патрулируют улицы после серии взрывов. Фото: © AP Photo/Eranga Jayawardena

Все семеро террористов-смертников, подорвавших себя в церквях и отелях, оказались местными жителями.

Взрывы бомб в воскресенье, 21 апреля, в Шри-Ланке были осуществлены террористической организацией "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальный Таухид Джамаат"), заявил представитель кабинета министров страны Раджита Сенаратне. Слова Сенаратне приводит The Times of India.

Жертвами террористической атаки 21 апреля в Шри-Ланке стали 290 человек, ещё около 500 получили ранения различной степени тяжести. Россиян среди пострадавших не оказалось.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил чрезвычайное положение по всей стране с полуночи понедельника.

В Москве к посольству островного государства неравнодушные граждане принесли свечи и цветы. В Париже Эйфелева башня погасила огни в память о жертвах терактов.

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