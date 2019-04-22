Климкин поздравил Зеленского и призвал не волноваться за внешнюю политику

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и пообещал, что в переходный период проследит за внешней политикой.
— Поздравляю украинцев с демократическим выбором, а Владимира Зеленского — с победой. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться, — написал украинский дипломат в "Фейсбуке".
В заключение он пообещал рассказать о своих планах — политических и личных. Чтобы "быть в тренде", Климкин это намерен сделать в видеообращении.
Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что у Владимира Зеленского нет никаких ориентиров во внутренней и внешней политике. Такой вывод он сделал, исходя из "амплитуды поздравлений" в адрес будущего президента страны.
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