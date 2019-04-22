Тимур Бекмамбетов расписался с помощницей президента Татарстана

Информация о романе режиссёра появилась летом прошлого года. В феврале он опубликовал совместное фото в "Инстаграме".

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Наталии Фишман. Пара расписалась в казанском загсе в центре семьи "Казан".

— Сегодня утром в "Чаше" (центр семьи "Казан", построенный в виде казана, чаши) Наталия Фишман расписалась с Тимуром Бекмамбетовым, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-секретаря Фишман Марии Горожаниновой.

Она не уточнила, как молодожёны будут отмечать это событие, отметив, что это приватная информация.

О романе режиссёра с Наталией Фишман стало известно летом прошлого года. Бекмамбетов нередко появлялся в обществе своей возлюбленной на различных мероприятиях в Казани. В феврале он опубликовал совместное фото в "Инстаграме".

Ранее Лайф сообщал, что Бекмамбетов завершил съёмки фильма с Камбербэтчем.