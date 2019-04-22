Додон назвал Зеленского "Ваше превосходительство" и заверил, что уважает его

Деятельность нового лидера Незалежной будет служить процветанию страны, убеждён политик.

Президент Молдавии Игорь Додон присоединился к многочисленным поздравлениям в адрес победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского и назвал его "Ваше превосходительство".

— Желаю вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья, новых свершений и побед и прошу принять заверения в моём глубоком к вам уважении, — говорится в поздравительной телеграмме молдавского лидера.

Додон также пожелал Зеленскому больших успехов и удачи в реализации поставленных целей. Деятельность нового украинского президента будет служить дальнейшему процветанию страны, убеждён молдавский лидер.

Ранее Зеленского с избранием на пост президента Украины поздравили французский лидер Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие.