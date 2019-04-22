Штаб Зеленского не принял поздравления Януковича: Обойдёмся

Экс-президент Украины выразил надежду, что новый глава государства принесёт мир и объединит народ.

Штаб Владимира Зеленского не принял поздравления с победой от бывшего президента Украины Владимира Януковича, сообщает Интерфакс.

Ранее Юрий Кирасир, пресс-секретарь сына экс-президента, опубликовал поздравление Зеленскому на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что главная задача нового главы государства — "принести мир, объединить и примирить украинский народ" и не подвести украинцев, которые ему доверились.

В штабе Зеленского, в свою очередь, заявили, что не нуждаются в поздравлениях от "российских пропагандистов и бывших украинских чиновников".

— Мы обойдёмся как без этой поддержки, так и без их поздравлений, — заявил представитель штаба Дмитрий Разумков.

В январе 2019 года суд на Украине заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к тринадцати годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Приговор является заочным, поскольку экс-глава государства покинул страну в 2014 году и проживает в России.