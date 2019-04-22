ЦРУ обвинило Huawei в сотрудничестве с китайской армией

Американские спецслужбы нашли связь Huawei с китайским правительством. Из-за этого у производителя электроники может сорваться большой контракт в Великобритании.

Британское издание The Times, ссылаясь на анонимный источник в ЦРУ, пишет, что компанию Huawei финансируют власти Китая. В частности, американские спецслужбы обнаружили связь технологического гиганта с Народно-освободительной армией Китая и с Комиссией по нацбезопасности Коммунистической партии Китая. ЦРУ, как передаёт газета, поделилось этой информацией со своими партнёрами разведывательного альянса Five Eyes. Кроме США в него входят Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Казус данной ситуации в том, что до появления статьи The Times компания Huawei неоднократно заявляла, что никогда и ни в чём не сотрудничала с китайскими властями. В ответ на публикацию производитель электроники заявил, что это "необоснованные обвинения, подкреплённые нулевыми доказательствами из анонимных источников". Также представитель Huawei добавил, что, даже если власти и придут в компанию с просьбой собрать для них данные, она откажет. В свою очередь, критики отметили, что в Поднебесной нет полностью частного сектора экономики, поскольку там действуют законы, обязывающие различные компании сотрудничать с властями.

Разоблачение вендора может обернуться большими проблемами для его бизнеса в Великобритании. Во всяком случае, известно, что власти Англии раздумывают над использованием оборудования Huawei для развёртывания в стране сетей 5G.