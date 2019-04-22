В Третьяковке заявили, что похищенная картина Левитана не относится к галерее

В частности, не имеет никакого отношения к музею Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П. Третьякова, которая и заявила о пропаже полотна.

Картина Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня" не имеет отношения к Третьяковской галерее. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе учреждения.

— Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П. Третьякова, которая заявила о похищении картины И. Левитана, является частной коммерческой структурой и к Государственной Третьяковской галерее не имеет никакого отношения, — говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, коллекционер Людмила Шарина лишилась картины Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня" стоимостью два миллиона рублей. Полотно обнаружили позднее на аукционе дома "Литфонд". У женщины также похитили ещё одно произведение искусства — картину Сергея Герасимова "Цветущее дерево" стоимостью 120 тысяч рублей.

Позднее стало известно, что "Летний пейзаж. Пашня" нашли и в ближайшее время вернут в Третьяковскую галерею. Будет назначена комиссия, которая определит состояние полотна.