Россияне стали покупать меньше люксовых авто

Больше всего за три месяца нового года было продано автомобилей Mercedes-Maybach S-Class — 124 машины.

В первом квартале 2019 года на российском рынке было реализовано 269 новых автомобилей сегмента luxury, что на 18,7% меньше прошлогодних показателей. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Самым популярным люксовым автомобилем стал Mercedes-Maybach S-Class. Почти половина россиян, искавших нового элитного железного коня, остановила свой выбор именно на данном седане. За три месяца нового года было продано 124 "майбаха", что составляет более 46% от общего количества проданных люксовых машин.

На второй строчке с результатом в 59 автомобилей расположился Bentley. Третьим по популярности стал Maserati (29 единиц), четвёртым Rolls-Royce (24 авто). Также в I квартале 2019 года россияне купили три новых Ferrari и два Aston Martin.

Ранее Лайф опубликовал список самых популярных автомобилей в "Инстаграме". Лидером топ-25 стал Ford Mustang.