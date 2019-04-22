Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко призвала срочно сформировать новое украинское правительство, не дожидаясь осени, когда должны состояться парламентские выборы. Об этом она заявила на заседании согласительного совета Верховной рады.
— Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть ещё полгода, — сказала она.
Тимошенко добавила, что новый кабмин, создание которого будет свидетельствовать о том, что безотлагательные изменения "должны начаться сегодня", будет "жить в абсолютно новых целях и задачах".
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины. Он набирает 73,17% голосов после обработки 95,06% электронных протоколов. У действующего гаранта Петра Порошенко всего 24,5% голосов.
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