Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

Телеведущий с юмором отметил тенденцию среди российских артистов выкладывать фото с Зеленским, полагая, что так они смогут приехать с концертами на Украину.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", где поздравил Владимира Зеленского с заслуженной победой на выборах президента Украины.

— Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой. Володя, очень рад за тебя, удачи, сил тебе, я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути, — отметил артист.

Кроме того, Галкин с юмором отметил, что сейчас многие российские артисты выкладывают фото с Зеленским в надежде приехать с концертами на Украину. По его мнению, это "немного по-детски, наивно".

Сам телеведущий заявил, что выступит перед украинской публикой только в случае, когда сделает всё возможное для установления мира между Россией и Украиной.

Также Галкин отметил, что, несмотря на то что Зеленский является "нашим давним знакомым", это не отменяет политические разногласия между странами.

— Среди его избирателей много радикально настроенных людей, он им благоволит, пусть не так громко, как Порошенко, но тем не менее благоволит, с чем вряд ли я или ещё кто-то из моих знакомых может согласиться, — отметил артист.

Однако телеведущий всё же заметил, что Зеленский "принципиальный и честный" человек и при взаимном движении навстречу друг к другу удастся решить проблемы России и Украины.

Ранее Владимира Зеленского поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.