Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

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Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах

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Телеведущий с юмором отметил тенденцию среди российских артистов выкладывать фото с Зеленским, полагая, что так они смогут приехать с концертами на Украину.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", где поздравил Владимира Зеленского с заслуженной победой на выборах президента Украины.

Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой. Володя, очень рад за тебя, удачи, сил тебе, я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути, — отметил артист.

Кроме того, Галкин с юмором отметил, что сейчас многие российские артисты выкладывают фото с Зеленским в надежде приехать с концертами на Украину. По его мнению, это "немного по-детски, наивно".

Сам телеведущий заявил, что выступит перед украинской публикой только в случае, когда сделает всё возможное для установления мира между Россией и Украиной.

Также Галкин отметил, что, несмотря на то что Зеленский является "нашим давним знакомым", это не отменяет политические разногласия между странами.

Среди его избирателей много радикально настроенных людей, он им благоволит, пусть не так громко, как Порошенко, но тем не менее благоволит, с чем вряд ли я или ещё кто-то из моих знакомых может согласиться, — отметил артист.

Однако телеведущий всё же заметил, что Зеленский "принципиальный и честный" человек и при взаимном движении навстречу друг к другу удастся решить проблемы России и Украины.

Ранее Владимира Зеленского поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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