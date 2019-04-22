Названа предварительная сумма ущерба от пожаров в Забайкалье

Ранее сообщалось, что огонь уничтожил почти 70 животноводческих хозяйств и более чем 3,2 тысячи голов скота.

Размер ущерба от природных пожаров на территории Забайкальского края устанавливают восемь специальных комиссий, но, по предварительной оценке, сумма может составлять 280 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России.

— Предварительный ущерб от пожаров составил 280 миллионов рублей. Все возгорания полностью ликвидированы, — заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что пожары в Забайкалье привели к гибели более чем 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных, уничтожению 94 жилых и 17 нежилых зданий, 59 хозяйственных построек, а также 68 животноводческих хозяйств.