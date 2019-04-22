Названа предварительная сумма ущерба от пожаров в Забайкалье

Размер ущерба от природных пожаров на территории Забайкальского края устанавливают восемь специальных комиссий, но, по предварительной оценке, сумма может составлять 280 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России.
— Предварительный ущерб от пожаров составил 280 миллионов рублей. Все возгорания полностью ликвидированы, — заявили в управлении.
Ранее сообщалось, что пожары в Забайкалье привели к гибели более чем 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных, уничтожению 94 жилых и 17 нежилых зданий, 59 хозяйственных построек, а также 68 животноводческих хозяйств.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени