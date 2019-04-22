Несовершеннолетние дети ямальских депутатов заработали почти три миллиона за год

Наиболее богатыми стали дети Эдуарда Яунгада, которые разбогатели на большую часть этой суммы.

За 2018 год дети депутатов Заксобрания ЯНАО заработали в общей сумме около трёх миллионов рублей. Об этом сообщает URA.ru.

Самый большой доход оказался у двоих несовершеннолетних детей депутата Эдуарда Яунгада. Он составил 1,38 миллиона рублей у каждого.

— Доход получен после продажи квартиры. Органы опеки в случае наличия доли несовершеннолетних в сделке особо соблюдают их права, — объяснил ситуацию Яунгад.

Другой член заксобрания Светлана Каменская сообщила, что доход её ребёнка составил 186 тысяч 757 рублей в год. Такая сумма связана с ежемесячным пособием по потере кормильца.

Несовершеннолетний ребёнок депутата Сергея Ямкина за год заработал около 30 рублей, согласно данным декларации. У детей остальных восемнадцати членов заксобрания доходов не обнаружено.

Ранее другой ямальский депутат задекларировал земельные участки, общая площадь которых превышает площадь Салехарда в четыре раза.