Постройкой научных судов может заняться "Пелла" или "Звезда"

Постройкой первых после распада СССР гражданских океанских научных судов за 28 миллиардов рублей может заняться "Пелла" или "Звезда". Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным издания, Министерство образования и науки предложило передать ведомству функции заказчика разработки, забрав их у Института океанологии РАН имени Ширшова, планировавшего построить их без конкурса.
Строительство должно было состояться на Выборгском заводе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).
В Минобрнауки, в свою очередь, отмечают, что теперь многофункциональное научно-исследовательское судно может построить компания "Пелла". Как отмечает "Коммерсант", в борьбу также может вмешаться верфь "Звезда".
Отмечается, что "Пелла", концепт которой основан на немецком Sonne, "наиболее отвечает научным задачам".
В декабре прошлого года в В Санкт-Петербурге заложили ледокол "Евпатий Коловрат".
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