Аксёнов призвал Зеленского признать Крым российским

Народу следует сказать, что полуостров больше никогда не будет в составе Украины, считает он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать полуостров российским. Ставка на разжигание ненависти к Москве, включая ритуальные заклинания о возвращении Крыма, не принесла режиму Порошенко дополнительных очков, подчеркнул руководитель республики.

Порошенко проиграл. Результат – разгромный. Это не просто поражение конкретного политика. Это крах всего политического курса, заданного государственным переворотом 2014 года https://t.co/wYB1q92JVR #Крым #Россия pic.twitter.com/QSR5AJF2DQ — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) 22 апреля 2019 г.

— Местным политикам давно пора сказать своим гражданам правду: Крым больше никогда не будет в составе Украины. Прежде всего потому, что сами крымчане этого не хотят. Уверен, что к обвалу рейтингов такое признание не приведёт, — написал Аксёнов в "Твиттере".

По его мнению, поражение действующего лидера Незалежной означает крах всего политического курса, заданного госпереворотом 2014 года. Украинский народ связывают с победой Зеленского надежды на позитивные изменения, однако судить об оправданности данных чаяний пока рано, считает он. При этом глава Крыма признался, что не ждёт принципиальных изменений в политике Киева, но был бы рад ошибиться.

Ранее Владимира Зеленского пригласили в Крым, чтобы он смог понять и признать выбор жителей полуострова, сделанный в 2014 году в пользу России.