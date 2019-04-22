В Москве перекроют часть улиц на время празднования Пасхи

Московских водителей предупредили, что с 26 по 28 апреля будут перекрыты несколько улиц в связи с празднованием православной Пасхи. Информацию Центра организации дорожного движения (ЦОДД) приводит "Вечерняя Москва".

— С 26 по 28 апреля будет полностью перекрыто движение на Спартаковской улице от Плетешковского переулка до Нижней Красносельской улицы. Также ограничат движение по Елоховскому проезду, — заявили в ЦОДД.

В ЦОДД сообщили также, что движение в связи с пасхальными мероприятиями будет перекрываться вблизи Востряковского, Домодедовского, Митинского, Николо-Архангельского, Перепечинского, Химкинского, Хованского и Щербинского кладбищ.

Ранее Лайф рассказывал, что до середины мая будет перекрыт дублёр проспекта Андропова. До конца апреля будут проходить работы на Варшавском шоссе и на улицах Чермянской, Полярной и Молодцова.