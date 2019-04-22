В Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

Взрыв произошёл в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, недалеко от церкви во время работ по обезвреживанию бомбы. Как сообщает агентство Reuters, во время разминирования сдетонировал начинённый взрывчаткой фургон.

Site of another bomb blast; seems like detonated by bomb disposal units here #SriLanka #Colombo pic.twitter.com/U7PxEHrdOU — Jeremy Koh (@JeremyKohCNA) 22 апреля 2019 г.

Накануне во время празднования Пасхи в гостиницах и церквях Шри-Ланки прогремела серия взрывов. Изначально сообщалось о двух, но потом их количество возросло до восьми. Жертвами атаки стали 290 человек, ещё около 500 пострадало. Задержаны по подозрению в причастности к взрывам 24 человека.

Власти обвинили в организации взрывов террористическую организацию "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальный Таухид Джамаат").