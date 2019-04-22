В Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

Читайте также

В Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

348

Фото: © AP Photo / Eranga Jayawardena

Взрыв произошёл в столице Шри-Ланки, городе Коломбо, недалеко от церкви во время работ по обезвреживанию бомбы. Как сообщает агентство Reuters, во время разминирования сдетонировал начинённый взрывчаткой фургон.

Накануне во время празднования Пасхи в гостиницах и церквях Шри-Ланки прогремела серия взрывов. Изначально сообщалось о двух, но потом их количество возросло до восьми. Жертвами атаки стали 290 человек, ещё около 500 пострадало. Задержаны по подозрению в причастности к взрывам 24 человека.

Власти обвинили в организации взрывов террористическую организацию "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальный Таухид Джамаат").

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×