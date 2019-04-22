Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

Сенаторы в ходе заседания в Совфеде одобрили законопроект об ипотечных каникулах. Ранее документ был принят депутатами Госдумы в третьем чтении.

Документ предполагает, что заёмщику могут быть предоставлены ипотечные каникулы, если он оказался в трудной жизненной ситуации. Речь идёт о потере кормильца, инвалидности I или II группы, резком снижении семейного дохода или временной нетрудоспособности на протяжении двух месяцев.

Стоит отметить, что такие "каникулы" будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей.