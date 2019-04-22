Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Сейчас численность военных пенсионеров — участников войны составляет около 10 тысяч человек.

Совет Федерации сегодня на заседании одобрил закон о повышении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысячи рублей.

Законом с 1 мая 2019 года отменяется норма, при которой размер денежного довольствия при исчислении военной пенсии по должности и званию учитывался в размере 54% и, увеличиваясь ежегодно, должен был достичь 100 процентов.

Отмена нормы коснётся тех, кто служил в частях, штабах и учреждениях, которые входили в состав действующей армии, обладателей медалей "За оборону Ленинграда" и инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ.

Как сообщалось ранее, на выплаты планируется выделить 0,95 миллиарда рублей в 2019 году и до 1,42 миллиарда рублей в дальнейшем. Сейчас численность военных пенсионеров — участников ВОВ составляет около 10 тысяч человек.