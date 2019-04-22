Новый взрыв в Шри-Ланке попал на видео

Читайте также

Новый взрыв в Шри-Ланке попал на видео

3926

Очевидцы сняли на видео девятый по счёту взрыв в Шри-Ланке, который произошёл около одной из церквей в городе Коломбо во время разминирования начинённого взрывчаткой грузовика.

На данный момент о погибших и пострадавших в результате очередного ЧП ничего не известно.

Накануне во время празднования Пасхи в гостиницах и церквях Шри-Ланки прогремела серия взрывов. Изначально сообщалось о двух, но потом их количество возросло до восьми. Сейчас известно о 290 погибших и 500 пострадавших.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×