Новый взрыв в Шри-Ланке попал на видео

Очевидцы сняли на видео девятый по счёту взрыв в Шри-Ланке, который произошёл около одной из церквей в городе Коломбо во время разминирования начинённого взрывчаткой грузовика.

Panic, anger after fresh explosion outside St Anthony’s church in Colombo #SriLankaAttacks pic.twitter.com/8jMKSn30zj — Arshad R Zargar (@rasoolarshad) 22 апреля 2019 г.

На данный момент о погибших и пострадавших в результате очередного ЧП ничего не известно.

An image from the last bomb blasted in Colombo kochchikade Jampettah street while trying to diffuse it - news media pic.twitter.com/3aJKI0wiRT — Ashani Perera (@Saasha258) 22 апреля 2019 г.

Накануне во время празднования Пасхи в гостиницах и церквях Шри-Ланки прогремела серия взрывов. Изначально сообщалось о двух, но потом их количество возросло до восьми. Сейчас известно о 290 погибших и 500 пострадавших.