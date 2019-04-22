Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина

Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
— Врача допустили, и, скорее всего, 24 апреля — когда будет перерыв (в судебных заседаниях) — это будет единственный день, когда он сможет его посетить, — передаёт АГН "Москва" сообщение адвоката спортсмена Татьяны Стукаловой.
Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. После в московской "Кофемании" компания напала на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина.
Было опубликовано полное видео этой драки.
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