Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина

Знаменитый футболист находится в СИЗО уже много месяцев и жалуется на своё здоровье.

Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.

— Врача допустили, и, скорее всего, 24 апреля — когда будет перерыв (в судебных заседаниях) — это будет единственный день, когда он сможет его посетить, — передаёт АГН "Москва" сообщение адвоката спортсмена Татьяны Стукаловой.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. После в московской "Кофемании" компания напала на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина.

Было опубликовано полное видео этой драки.