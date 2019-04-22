Совфед одобрил закон о надёжном Рунете, который предусматривает введение защитных мер для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Интернета в России даже в случае отключения от Глобальной сети.

Теперь законопроект отправят на подпись президенту РФ.

Ожидается, что документ вступит в силу в ноябре этого года. Однако положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имён могут вступить в силу с 1 января 2021 года.

Авторами инициативы выступили глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.