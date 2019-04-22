Россияне признались в желании меньше тратить на еду и больше путешествовать

Опрошенные готовы экономить на алкогольных напитках и не согласны — на лекарствах и детских товарах.

Россияне хотят меньше тратить на питание и коммунальные платежи, больше сберегать и путешествовать. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании Deloitte.

Опрос показал, что сейчас 31% всех трат россиян составляет питание и алкоголь, на аренду, коммунальные услуги и ипотеку уходит 25%. При этом респонденты хотели бы урезать до 24% расходы на питание, а на обязательные платежи тратить всего 13%.

— Уровень сбережений 6% хотели бы нарастить до 14%. Также категория, желаемая к росту, — это досуг, отдых и туризм, — уточнила представитель Deloitte Оксана Жупина.

Ради этого 76% россиян готовы экономить на готовой еде, 74% — на алкогольных напитках, а 54% — на питании в целом. Реже всего опрошенные экономят на лекарствах и детских товарах.

Ранее Лайф писал, что 44% россиян поддерживают идею продажи алкоголя через Интернет.