Названа опасность употребления продуктов в упаковке и кожуре

Это может привести к развитию опасных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта.

Продукты в упаковке и нечищенные плоды могут привести к кишечной непроходимости, интоксикации и развитию перитонита. Об этом рассказала диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова агентству городских новостей "Москва".

По словам специалиста, при поедании непищевых веществ возникает большой риск развития острых и хронических заболеваний желудка и кишечника.

Некоторые такие вещества приводят к заболеваниям, угрожающим здоровью и жизни человека. Наибольший риск представляет употребление острых и колющих предметов.

Также Стародубова отметила, что в продуктах, которые содержат непищевые вещества, могут содержаться не только неперевариваемые компоненты, но и токсичные непищевые вещества и разные виды инфекционных агентов.

В кожуре многих фруктов и овощей, по словам специалиста, присутствует неперевариваемая клетчатка, которая может вызвать расстройство желудка. Поэтому рекомендовано есть в очищенном виде бананы, киви, гранаты, тыкву, арбуз и дыню.

— Для того чтобы устранить подобную опасность, кожуру с таких продуктов рекомендуется удалять перед употреблением в пищу, отчего и выработалась культура употребления в пищу этих фруктов в очищенном виде, — рассказала Стародубова.

Скорлупа орехов и семян строго запрещена для употребления, поскольку может повредить слизистую и поранить стенки пищеварительных органов. Это приводит к риску развития воспалительных заболеваний и кровотечению и может перейти в перитонит.

Ранее онкологи назвали продукты, которые снижают риск развития рака кишечника. Среди них наиболее полезными оказались лук и чеснок.