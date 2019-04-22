Потеря багажа в Шереметьево коснулась пяти детских хоккейных команд

В сумке одного из участников соревнований из Словакии находится лекарство от астмы.

Пропавший в аэропорту Шереметьево багаж детей-хоккеистов до сих пор не найден. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на пресс-атташе международного турнира "Кубок Газпром-нефти".

В воздушной гавани заверяют, что делают всё возможное, чтобы найти пропавшие сумки. Проблема коснулась пяти команд — "Динамо Рига", "Нефтехимик Татарстан", "Куньлунь Ред Стар", "Словакия Братислава" и "Торпедо Нижний Новгород".

Пресс-атташе добавил, что в багаже одного из мальчишек из словацкой команды находится лекарство от астмы.

— Конечно, можно купить и в Сочи препарат, но это будет не то, что прописали ему, — отметил он.

Куратор команды "Торпедо" Екатерина, в свою очередь, рассказала, что дети очень переживают и с нетерпением ждут экипировки.

— Уже 2 дня у нас проблемы. Сегодня с утра нам довезли ещё 2 баула, ещё 6 ожидаем. Мы уже не мечтаем о тренировке, нам бы сразу на лёд и в бой, — рассказала она.

Организаторы турнира пошли навстречу ребятам и перенесли соревнования. Открытие турнира состоится на день позже.

Как сообщалось ранее, зарубежные участники международного детского хоккейного турнира, который пройдёт в Сочи с 22 по 25 апреля, не получили свой багаж, прибыв в московский аэропорт Шереметьево. Воздушную гавань команды использовали в качестве стыковочного пункта по пути к месту проведения соревнований. При этом пользовались они услугами авиакомпании "Аэрофлот".