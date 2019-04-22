Ляшко отчитал нардепа: Не нравится украинский язык? Чемодан, вокзал, знаешь куда

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко отчитал члена Оппоблока Александра Вилкула на согласительном совете Верховной рады. Конфликт между депутатами вспыхнул при обсуждении закона об украинском языке как единственном государственном.
В ходе заседания Вилкул обратился к председателю Рады Андрею Парубию и заявил, что против принятия закона, потому что документ раскалывает общество. В разговор вмешался радикальный депутат и потребовал, чтобы член Оппоблока перешёл на украинский.
— Вилкул, если тебе не нравится говорить на украинском языке — чемодан, вокзал, знаешь куда. На украинском языке надо говорить. На украинском языке, — сказал Ляшко под аплодисменты присутствующих.
Ранее Владимир Зеленский заявил о поддержке закона об украинском языке как единственном государственном.
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