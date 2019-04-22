Песков ответил, смотрел ли Путин дебаты Зеленского и Порошенко

Президенту РФ Владимиру Путину передали видеозапись дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые состоялись в минувшую пятницу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Непосредственно когда дебаты шли, он занимался делами Читинской области, но запись ему была передана. А дальше не знаю, успел посмотреть или нет, — ответил представитель Кремля.

Напомним, дебаты состоялись 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Накануне же прошёл второй тур выборов, по итогам обработки 99% протоколов побеждает Владимир Зеленский.