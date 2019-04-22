Кремль осудил теракты в Шри-Ланке

Кремль осуждает теракты, произошедшие в Шри-Ланке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что власти Шри-Ланки не обращались к России за помощью. Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей.

Также Песков отметил, что россиян среди погибших и пострадавших в результате теракта нет.

Напомним, что не менее восьми взрывов произошло в отелях и церквях Шри-Ланки накануне, 21 апреля, во время празднования Пасхи. В результате атаки погибло 290 человек, ещё около 500 пострадало. Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна группировка, но полицейским удалось установить организаторов взрывов.