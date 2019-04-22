Совфед разрешил безвизовый въезд в Россию для болельщиков Евро-2020

Подобный режим действовал во время прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Совет Федерации одобрил закон, касающийся проведения в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2020. В частности, для футбольных болельщиков установили безвизовый режим при въезде в страну.

— Въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию в качестве зрителей UEFA Евро-2020, осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, — передаёт ТАСС сообщение из ведомства.

Напомним, подобный режим действовал во время прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Также уточняется, что волонтёры смогут попасть в Россию с помощью обыкновенных гуманитарных виз. Все участники чемпионата смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее Совфед одобрил закон о надёжном Рунете.