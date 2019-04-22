Песков счёл преждевременным говорить о поздравлениях Путина Зеленскому

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Песков счёл преждевременным говорить о поздравлениях Путина Зеленскому

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пока рано говорить о поздравлениях президента РФ Владимира Путина Владимиру Зеленскому, который лидирует в президентских выборах на Украине по итогам обработки 99% протоколов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать, — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что ЦИК Украины официально не озвучила итоги выборов.

Ранее в Центризбиркоме Незалежной отметили, что итоги выборов президента будут объявлены 30 апреля.

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