Песков счёл преждевременным говорить о поздравлениях Путина Зеленскому

Пока рано говорить о поздравлениях президента РФ Владимира Путина Владимиру Зеленскому, который лидирует в президентских выборах на Украине по итогам обработки 99% протоколов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать, — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что ЦИК Украины официально не озвучила итоги выборов.

Ранее в Центризбиркоме Незалежной отметили, что итоги выборов президента будут объявлены 30 апреля.