Фильм "Шазам!" должен был быть на 20 минут длиннее

Люди, которые работали над картиной о супергерое, продолжают делиться интересной информацией.

Фильм "Шазам!" всё ещё находится в прокате, рассказывая историю происхождения Билли Бэтсона и покоряя фанатов кинокомиксов. Один из членов съёмочной группы рассказал, что есть кадры, которые не добрались до версии фильма, которую показывали в кинотеатрах. Об этом сообщает CinemaBlend.

В частности, Мишель Аллер заявила, что фильм должен был быть на 20 минут длиннее — именно на такой хронометраж было вырезано сцен. В частности, из фильма удалили в самом начале сцены между Билли Бэтсоном и Мэри Бромфилд.

Все вырезанные кадры попадут на DVD-версию. Её релиз, согласно предварительной информации, состоится в июле этого года.