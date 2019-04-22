Путин и Лукашенко не обсуждали ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти

Президенты РФ и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — не обсуждали ситуацию с ухудшением качества российской нефти, транспортируемой в Белоруссию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества российской нефти. Оказалось, что источник загрязнения находится на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба".

В Минэнерго РФ объяснили произошедшее техническими неполадками. Стороны договорились в ближайшее время обсудить технические и компенсационные вопросы.