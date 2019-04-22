Песков заявил, что Москва будет судить о новом президенте Украины по его делам

По словам представителя Кремля, российская сторона уважает выбор, сделанный украинцами.

Москва намерена судить о новом президенте Украины по его делам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Судить можно будет только по конкретным делам, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия уважает выбор украинцев, сделанный на голосовании за нового президента, но напоминает о проблемах с легитимностью этого процесса. В частности, речь идёт о том, что Киев не предоставил возможности проголосовать трём миллионам граждан Украины, которые проживают в России.

Напомним, накануне на Украине прошёл второй тур выборов президента. По итогам обработки 99% протоколов с огромным отрывом от своего соперника Петра Порошенко побеждает Владимир Зеленский.