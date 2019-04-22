Путин примет участие в церемонии спуска на воду кораблей для ВМФ

Также глава государства посетит Санкт-Петербургское суворовское военное училище и ознакомится с условиями проживания курсантов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург 23-24 апреля проведёт в штаб-квартире Русского географического общества одиннадцатое заседание попечительского совета. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В первый день поездки российский лидер посетит судостроительный завод "Северная верфь", где примет участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-морского флота России. Также Путин наведается в Санкт-Петербургское суворовское военное училище, чтобы ознакомиться с учебно-воспитательным процессом и условиями проживания и досуга учащихся.

Во второй день визита, 24 апреля, президент по традиции проведёт встречу с членами Совета законодателей в Таврическом дворце.