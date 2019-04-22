Песков напомнил, что судьбу украинских моряков решит суд

Судьба задержанных в Керченском проливе украинских моряков должна решаться судом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Существуют определённые юридические процедуры. Сейчас они как нарушители госграницы находятся под следствием, любое следствие завершается судом, то есть должно быть некое решение суда, — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что считает первоочередной задачей возвращение задержанных моряков на родину.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Пограничники России смогли остановить корабли, а моряков задержали. Вскоре выяснилось, что трое из них являются сотрудниками Службы безопасности Украины. На допросе нарушители признались в совершении провокации. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил всем морякам арест до 24 июля.