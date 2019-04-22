Медведев поручил достроить дома, не охваченные новой схемой финансирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил закончить строительство объектов, которые не попали в новую схему финансирования долевого строительства. Такое распоряжение он дал вице-премьеру Виталию Мутко во время встречи с заместителями председателей правительства.
— Тогда это в ручном режиме тоже необходимо довести до конца. Возьмите под контроль, скажите министру, чтобы тоже этим занимался, — поручил Медведев.
Он указал на необходимость завершения строительства тех домов, которые возводятся с привлечением средств дольщиков, без специальных счетов. Нужно дать компании закончить работу по старой схеме. Но при этом степень готовности объекта должна быть не менее 30%, а количество заключённых договоров с долевыми участниками должно составлять как минимум 10% от общего количества всех помещений.
Напомним, с 1 июля 2019 года строительство жилой недвижимости переходит на особое финансирование с эскроу-счетами. Это позволит уменьшить риск появления новых обманутых дольщиков.
Ранее Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетникам на 4,3% с 1 октября 2019 года.
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