Медведев поручил достроить дома, не охваченные новой схемой финансирования

С 1 июля строительство жилой недвижимости переходит на новую систему с использованием эскроу-счетов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил закончить строительство объектов, которые не попали в новую схему финансирования долевого строительства. Такое распоряжение он дал вице-премьеру Виталию Мутко во время встречи с заместителями председателей правительства.

— Тогда это в ручном режиме тоже необходимо довести до конца. Возьмите под контроль, скажите министру, чтобы тоже этим занимался, — поручил Медведев.

Он указал на необходимость завершения строительства тех домов, которые возводятся с привлечением средств дольщиков, без специальных счетов. Нужно дать компании закончить работу по старой схеме. Но при этом степень готовности объекта должна быть не менее 30%, а количество заключённых договоров с долевыми участниками должно составлять как минимум 10% от общего количества всех помещений.

Напомним, с 1 июля 2019 года строительство жилой недвижимости переходит на особое финансирование с эскроу-счетами. Это позволит уменьшить риск появления новых обманутых дольщиков.

Ранее Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетникам на 4,3% с 1 октября 2019 года.