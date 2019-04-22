Актёр, сыгравший Дамблдора, не получил новую роль из-за склероза

Дело в том, что Майклу Гэмбону уже 78 лет и заучить даже небольшой сценарий ему очень сложно.

Майкл Гэмбон (играл профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере) отказался от съёмок в сериале Breeders. Проектом занимается канал Sky One. Об этом сообщает Daily Mail Online.

Отмечается, что актёр уже снялся в пилотной серии. По словам Гэмбона, он отказался от роли по достаточно веской причине — актёру тяжело запоминать текст своего персонажа.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с памятью актёр обращался в больницу. Звезда "Гарри Поттера" думал, что у него болезнь Альцгеймера, однако диагноз не подтвердился. Гэмбон уже четыре года не играет в театре — на заучивание текста у него уходит очень много времени.