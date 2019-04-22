В Нижегородской области горят дачные дома — видео

К месту происшествия направлен вертолёт Ми-8 Авиационно-спасательного центра МЧС.

Дачные дома загорелись в двух садовых товариществах "Берёзка" и "Отдых" в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По предварительной информации, огонь охватил семь садовых домиков в СНТ "Берёзка" и десять — в товариществе "Отдых". На месте происшествия работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. В товарищество уже вылетел вертолёт Ми-8 Авиационно-спасательного центра МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что размер ущерба от природных пожаров на территории Забайкальского края может составлять 280 миллионов рублей.