Глава Пензенской области рассказал Путину, что инвесторам комфортно в регионе

Иностранные предприниматели активно работают в субъекте в сфере сельского хозяйства.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что зарубежным инвесторам комфортно работать в регионе и они обеспечивают продовольственную безопасность.

— Им комфортно у нас, и они активно работают в сфере сельского хозяйства, мы их поддерживаем, — приводит пресс-служба Кремля слова губернатора.

Он отметил английскую компанию, которая уже два года реализовывает в регионе проект по индейке, чтобы не везти яйцо из-за рубежа. Уже запущен проект на восемь миллионов яиц. Инвесторы планируют построить ещё две дополнительные площадки для развития бизнеса.

— Итого будет 24 миллиона яиц. Это очень хороший проект, и решается вопрос продовольственной безопасности, — рассказал глава региона.

Кроме того, Белозерцев напомнил, что в области планируется постройка нового завода по переработке мяса индейки. Уже в следующем году предприятие будет выпускать свыше 300 наименований продукции.