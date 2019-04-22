Матвиенко заявила о готовности России к диалогу с новым главой Украины

Итоги выборов показали весь провал политики Петра Порошенко и его команды, считает спикер.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к диалогу с новым президентом Украины и заинтересована в том, чтобы наладить российско-украинские отношения.

— Мы заинтересованы в нормализации отношений и в том, чтобы как можно быстрее внутриукраинский конфликт был урегулирован, — заявила Матвиенко.

Как считает спикер, результаты выборов показали, что украинцы не были довольны прежней властью и её политикой. Матвиенко высказала надежду на то, что новый президент "услышит сигнал общества", поскольку он уже заявил о его консолидации и желании мирно решить проблемы на юго-востоке.

Она также отметила, что перед Россией не стоит вопрос о "признании или непризнании" итогов выборов на Украине, поскольку "главное, чтобы их признал украинский народ".

Несмотря на то что официальные данные выборов появятся лишь через несколько дней, Матвиенко сказала, что они уже "понятны и очевидны". По её словам, итоги выборов показали весь провал политики Петра Порошенко и его команды.

— Кроме нагнетания русофобии ничего не было заметно, — подчеркнула спикер.

Она также отметила провал минских соглашений относительно положения юго-востока страны, где всё ещё сохраняется состояние гражданской войны.

Напомним, Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, набрав втрое больше голосов, чем Пётр Порошенко. Сам Зеленский назвал себя "результатом ошибок и обещаний" президента.