Писатель Дмитрий Быков развеял слухи о своём самочувствии

Писатель Дмитрий Быков, состояние которого ещё недавно оценивалось как тяжёлое, вышел на связь с подписчиками в "Инстаграме" и рассказал о своём самочувствии. Он также надеется приступить к работе уже в ближайшее время.

— Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены. Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее, — написал публицист.

Накануне сообщалось, что Быков, которого срочно госпитализировали в Уфе 16 апреля, пришёл в сознание и может говорить.