Дочь Осина попала в больницу

Дочь певца Евгения Осина попала в Морозовскую больницу с острым тонзиллитом. 17-летней девушке стало плохо 20 апреля, и приехавшие по вызову врачи приняли решение о её госпитализации. Об этом она рассказала в "Инстаграме".
— Аллергия, тонзиллит, температура 38, я совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду. Однако, доброе утро, — цитирует Агнию портал "Дни.ру".
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Что ж. Меньше чем за сутки я в полной мере прочувствовала, какого это — быть амебой, а фраза «пройдите в процедурную» стала уже родной. Я дико боюсь уколов, крови, капельниц, однако за минувшую ночь и день в сумме мне прокапали уже штук 5. Особо не выхожу на связь, потому что тяжко держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая, ибо сил в левой уже нет. Аллергия, тонзиллит, температура 38, я совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду, однако, доброе утро.
В комментариях подписчики предположили, что проблемы со здоровьем у девушки могли возникнуть на фоне постоянного стресса — после смерти её знаменитого отца то и дело всплывают слухи, что официальные и непризнанные родственники не могут поделить его имущество.
Напомним, Евгений Осин скончался в своей московской квартире 17 ноября 2018 года из-за остановки сердца. Тело музыканта обнаружила его сестра, когда пришла к нему домой, обеспокоившись, что брат перестал отвечать на звонки. Певца похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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