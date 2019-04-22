Дочь Осина попала в больницу

Подписчики девушки связали ухудшение её здоровья со слухами о том, что родственники не могут поделить имущество умершей звезды 90-х.

Дочь певца Евгения Осина попала в Морозовскую больницу с острым тонзиллитом. 17-летней девушке стало плохо 20 апреля, и приехавшие по вызову врачи приняли решение о её госпитализации. Об этом она рассказала в "Инстаграме".

— Аллергия, тонзиллит, температура 38, я совсем не ждала вас в конце апреля в хорошую погоду. Однако, доброе утро, — цитирует Агнию портал "Дни.ру".

В комментариях подписчики предположили, что проблемы со здоровьем у девушки могли возникнуть на фоне постоянного стресса — после смерти её знаменитого отца то и дело всплывают слухи, что официальные и непризнанные родственники не могут поделить его имущество.

Напомним, Евгений Осин скончался в своей московской квартире 17 ноября 2018 года из-за остановки сердца. Тело музыканта обнаружила его сестра, когда пришла к нему домой, обеспокоившись, что брат перестал отвечать на звонки. Певца похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.