Министр назвал среднюю цену кулича в Подмосковье

По его словам, набор продуктов для приготовления кулича обойдётся в среднем в 730 рублей.

Министр потребительского рынка и услуг Московской области заявил, что средняя цена кулича в регионе составляет от 450 до 550 рублей.

— Обычный кулич весом 400–500 граммов в сетевом магазине обойдётся в 450–550 рублей. Небольшой кулич весом около 50 граммов можно купить за 30–50 рублей, — передаёт АГН "Москва" слова Посаженникова.

По его словам, кулич на заказ с индивидуальным оформлением отечественного производства обойдётся примерно в 90 рублей за 100 граммов, а импортные куличи — от тысячи рублей.

Вместе с тем на пасхальных ярмарках можно приобрести куличи от 130 рублей. А вот если жители Подмосковья решат испечь кулич самостоятельно, то набор продуктов обойдётся им примерно в 730 рублей.

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