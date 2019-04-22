В Салехарде дети нашли 220 тысяч рублей в сугробе

Владелец денег уже найден и вскоре получит обратно свои деньги после соблюдения необходимых процедур.

Школьники из Салехарда обнаружили на улице пакет, в котором были 220 тысяч рублей и документы гражданина Узбекистана. Дети не потратили деньги, а рассказали родителям о находке. Те отнесли пакет в полицию, сообщает URA.ru.

Дети рассказали, что направлялись на мероприятие на улице Матросова, когда обнаружили в сугробе пакет. В нём были деньги, миграционная карточка, паспорт, медицинские справки.

В полиции Ямала подтвердили информацию об утерянном пакете. По словам правоохранителей, владелец уже найден и получит свои вещи обратно после проведения необходимых процедур.

Ранее в Лондоне уборщик нашёл забытый в автобусе пакет с 300 тыс. фунтами стерлингов (около 396 тыс. долларов).